Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет-2019Финмаркет 09:07

с чего всё началось

Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.

Согласно тексту поправок, есть ряд направлений расходов федерального бюджета, по которым предполагается увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5 млрд рублей.

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет-2019

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