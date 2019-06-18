Финансы
Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет-2019Финмаркет 09:07
Согласно тексту поправок, есть ряд направлений расходов федерального бюджета, по которым предполагается увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5 млрд рублей.
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Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU 12:27
с чего всё началось
Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности.РБК11:23
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
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