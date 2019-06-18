Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 годаИнтерфакс 09:16

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года. Согласно документу, прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета ожидается в сумме 3 трлн 176 млрд 984,8 млн рублей против 3 трлн 369 млрд 178,5 млн рублей в действующем законе о бюджете.
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Вячеслав Володин
Эти средства будут направлены на обеспечение реализации национальных проектов и задач, которые президент РФ Владимир Путин определил в послании Федеральному собранию. В первую очередь — на социальную поддержку и защиту наших граждан.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 11:23
с чего всё началось
Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», следует из информации
 системы обеспечения законодательной деятельности.
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