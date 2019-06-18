Финансы
Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 годаИнтерфакс 09:16
Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года. Согласно документу, прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета ожидается в сумме 3 трлн 176 млрд 984,8 млн рублей против 3 трлн 369 млрд 178,5 млн рублей в действующем законе о бюджете.
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На закупку антиретровирусных препаратов для ВИЧ-пациентов выделяется 3 млрд рублей, на вакцины против полиомиелита и гриппа — 2,3 млрд рублей дополнительно.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета 08:59
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газета08:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Обновлено в 05:39
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
«Реал» представил 18-летнего Родриго, купленного за 45 млн евро
«Реал» представил ещё одного новичка. Им стал нападающий Родриго Гоэс из «Сантоса», купленный за 45 млн евро.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский впервые встретился с Меркель
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:53
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП со скорой погибла фельдшер
В городе Моршанске Тамбовской области в ДТП с участием скорой помощи погибла фельдшер, еще четыре человека получили травмы, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:31
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Лазарев ответил на слухи о себе неприличной фотографией
Музыкант Сергей Лазарев ответил на слухи о себе фотографией псов, которые справляют нужду на газоне.
Обновлено в 07:21
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело
В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Происшествия
По факту гибели группы Дятлова выдвинута еще одна версия
По факту гибели группы Дятлова выдвинута еще одна версия.
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленская выбрала костюм небесного цвета для встречи с Макрон
Для торжественного приема жена президента Украины выбрала костюм небесного цвета от украинского бренда Elenareva и бежевые лодочки от Jimmy Choo.
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Политика
Ситуацию со знаками на границе Дагестана и Чечни сочли провокацией
Власти Чечни и Дагестана сочли провокацией ситуацию с дорожными указателями на административной границе, целью которой было ухудшить отношения между республиками.
Обновлено в 08:41
Экономика
Выступление Драги простимулировало рост рынков акций Европы
Фондовые индексы стран Западной Европы, снижавшиеся при открытии торгов во вторник, перешли к росту после слов председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о необходимости принятия новых стимулирующих мер, если состояние экономики еврозоны не улучшится.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Перед стартом во время работы двигателей, предположительно, система показала сбой в работе, и часть пассажиров отказалась лететь данным бортом.
Обновлено в 00:31
Политика
Меркель исключила возвращение России в ПАСЕ «любой ценой»
Возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не должно происходить «любой ценой», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:04
Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка.
Обновлено в 02:52
Политика
Если выборы завтра: кто проходит в Раду
На досрочных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, шансы пройти в парламент имеют пять партий.
Обновлено в 08:01
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04