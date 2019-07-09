Политика

Госдума приняла заявление об экономических мерах против ГрузииВзгляд.ру 06:07

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.
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Вячеслав Володин
Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ вчера в 16:39

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