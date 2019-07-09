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Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

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