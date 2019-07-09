Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против ГрузииВзгляд.ру 06:07
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.
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Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ вчера в 16:39
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Политика
Путин отказался поддержать санкции против Грузии
Предложение о санкциях в отношении Грузии в Госдуме России озвучили после того, как ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире грубо отозвался о российском президенте Владимире Путине.
Обновлено в 10:17
Технологии
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
Обновлено в 10:03
Политика
Девушке стало плохо на встрече с Путиным в УрФУ
Обновлено в 10:28
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд Netflix
Сериал "Очень странные дела" установил новый рекорд Netflix.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Apple обновила Macbook Air и Macbook Pro
Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:14
Технологии
Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры
Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Обновлено в 11:01
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Политика
Между участниками протестных акций в Тбилиси начались столкновения
Между протестующими возле здания грузинского парламента в Тбилиси начались столкновения. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 13:57
Авто
Hyundai заинтриговал первым фото новой модели
Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа - всё это сделает новинку "лидером в своём классе".
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева признали виновным
Люберецкий городской суд выносит обвинительный приговор в отношении предпринимателя Константина Пономарева, известного своим конфликтом с компанией IKEA из-за долга концерна за аренду генераторов, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 03:38
Кино
Netflix выпустит мультсериал по игре Cuphead
Стриминговый сервис Netflix совместно с разработчиком видеоигр Studio MDHR работает над созданием мультсериала по мотивам компьютерной игры в жанре run and gun Cuphead, сообщает News.ru со ссылкой на заявление компании-разработчика.
Обновлено в 10:51
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Оскар Кучера стал отцом в пятый раз
Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.
Обновлено в 04:47
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» представил обновленную модель Lada Largus.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Здоровье
СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:37
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог
Москва находится на втором месте в мире по темпам ввода в эксплуатацию улично-дорожной сети, уступая по данному показателю только Пекину.
Обновлено в 09:55