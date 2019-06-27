Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2019 годаАК&М 06:47

Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2019 года

Экономика и жизнь

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