Экономика
Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2019 годаАК&М 06:47
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 05:55
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
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«Матч ТВ» вдвое поднял цену за трансляцию
С 12 июля 2019 года плата за разовую онлайн-трансляцию вырастет вдвое, с 75 до 149 руб.
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Премьер Грузии заявил о работе по сохранению турпотока из России
Грузия работает над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался, заявил грузинский премьер Мамука Бахтадзе.
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В Бурятии локализовали пожар на Ан-24
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Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
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Шоу-бизнес
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Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
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Экономика
«Ямал СПГ» начал распределение денежных средств акционерам
"Ямал СПГ" начал распределение денежных средств акционерам, сообщается в пресс-релизе компании.
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Кино
Умер американский актер Билли Драго
В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
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Общество
Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании
Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».
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Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Политика
Путин пообещал развивать систему соцгарантий для силовиков
Государство продолжит развивать систему соцгарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
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Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ
26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
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Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Экономика
Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян
Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.
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Вышел трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
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Общество
Гидрометцентр: Тепло вернется в Москву в начале июля
Тепло вернется в Москву в начале июля - уже в понедельник воздух в столице прогреется до плюс 20-25, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 06:39
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
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Президент Туниса оказался на грани смерти
Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
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Гаджиев стал президентом ФК «Махачкала», Агаларов – главный тренер
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев стал президентом нового футбольного клуба «Махачкала».
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Назван средний годовой пробег автомобилей в России
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Общество
Госдума закрепляет право женщин на селе на сокращенный рабочий день
Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о закреплении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности.
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