Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2019 годаАК&М 06:47

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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2019 года

Экономика и жизнь

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