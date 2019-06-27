Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2019 годаАК&М 06:47

Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2019 года

Экономика и жизнь

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Происшествия Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м Площадь пожара на горящем складе на Ярославском шоссе в столице составляет 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.

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Политика Путин об отравлении Скрипалей: История не стоит и пяти копеек Президент России Владимир Путин считает, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери "не стоит и пяти копеек".

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Авто В Россию возвращаются автомобили Ravon Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».

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Общество Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.

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Футбол Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.