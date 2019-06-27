Экономика
Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2019 годаАК&М 06:47
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Оценить
Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 05:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка
Обновлено в 14:04
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Происшествия
Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м
Площадь пожара на горящем складе на Ярославском шоссе в столице составляет 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.
Обновлено в 14:29
Политика
Премьер Грузии заявил о необходимости сохранения российского турпотока
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал предпринять меры для сохранения туристического потока из России.
Обновлено в 12:28
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Общество
«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд
Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.
Обновлено в 14:04
Политика
Путин об отравлении Скрипалей: История не стоит и пяти копеек
Президент России Владимир Путин считает, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери "не стоит и пяти копеек".
Обновлено в 14:30
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Политика
ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:42
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 04:10
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Общество
В КНДР пропал студент из Австралии
В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причины крушения самолета Ан-148-100В RA-61704 "Саратовских авиалиний".
Обновлено в 13:04
Политика
Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков
Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину арестованных украинских моряков, передает УНИАН.
Обновлено в 09:49
Здоровье
Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено в 14:14
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии
В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Политика
Памфилова не исключила отмены муниципальных выборов в Петербурге
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге могут отменить.
Обновлено в 09:49
Политика
Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России
Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52