Экономика
Госдума приняла поправки в федеральный бюджет-2019REGNUM 05:30
Закон об изменении федерального бюджета на текущий, 2019 год, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня. Основные параметры, на которых рассчитан госбюджет, остаются неизменными. Правительство лишь пересмотрело прогноз по курсу рубля.
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Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 05:55
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Госдума одобрила выделение из бюджета более 50 млрд рублей на решение жилищных проблем
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