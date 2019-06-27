Финансы
Госдума приняла поправки в бюджет 2019 годаФАН 07:32
Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 05:55
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Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
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В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено в 01:12
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Переводчики подвели Трампа на G20
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Политика
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Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
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Теодор Курентзис написал прощальное письмо
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В ходе официальной встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо.
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Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
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Гаджеты
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Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
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Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
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Общество
Структуру мэрии Биробиджана вернули в состояние до 2014 года
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Пользователи сообщают о сбое в работе App Store
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