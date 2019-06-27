Финансы
Госдума приняла поправки в бюджет на 2019 годФедералПресс вчера в 08:38
Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил, что депутатами было принято решение об увеличении расходной статьи бюджета на 265,5 млрд рублей.
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Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости вчера в 05:55
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