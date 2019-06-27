Госдума приняла поправки к бюджету 2019 года на 265,5 млрд рублейКоммерсантъ 06:40

Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.

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Госдума приняла поправки к бюджету 2019 года на 265,5 млрд рублей

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