Финансы
Госдума приняла поправки к бюджету 2019 года на 265,5 млрд рублейКоммерсантъ 06:40
Расходная часть бюджета 2019 года увеличится на 256,5 млрд руб. Соответствующее решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Расходы связаны с тем, что объем ненефтегазовых доходов оказался больше прогнозного значения, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 05:55
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