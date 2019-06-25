Экономика
Госдума приняла поправки к бюджету 2019 годаСаминвестор 01:28
27 июня 2019 года Госдума РФ одобрила в третьем (окончательном) чтении поправки к закону о федеральном бюджете на текущий год. Поправки предусматривают увеличение расходов на 256,5 млрд, до 18,29 трлн рублей, доходов - на 200 млрд, до 20,174 трлн рублей.
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Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости вчера в 05:55
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