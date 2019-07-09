Экономика
Кудрин представит в Госдуме отчет о работе Счетной палаты в 2018 годуПРАЙМ вчера в 17:20
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во вторник представит в Госдуме отчет о работе ведомства в 2018 году. В прошлом году Кудрин сменил на посту председателя ведомства Татьяну Голикову, которая заняла должность вице-премьера РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:51, Вашингтон
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика
Кадыров назвал мразью грузинского журналиста, оскорбившего Путина
Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия
«Деньги выносили два года»: муж Луизы Хайруллиной рассказал детали ограбления банка в Башкирии
Обновлено в 06:45
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Политика
Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»
Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Российские пранкеры разыграли премьера Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись телефонного разговора, в котором они якобы от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко вели диалог, предположительно, с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
У компании отобрали 100 тонн пива за долги
В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам более чем в 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:58
Экономика
Курс грузинского лари обновил антирекорд
Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования.
Обновлено в 09:39
Общество
Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены
Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов
Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 08:44
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Кино
«Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix
Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.
Обновлено в 05:14
Политика
Путин заявил о деградации природы и климата
Президент России Владимир Путин заявил о продолжающейся деградации природы и климата на планете.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Турция отправила подкрепление в зоны деэскалации в Сирии, сообщил источник
Турецкая армия отправила подкрепление в зоны деэскалации в Сирии для укрепления наблюдательных пунктов, сообщил РИА Новости турецкий военный источник.
Обновлено в 09:13
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Политика
Тереза Мэй защитила британского посла от нападок Трампа
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала британского посла в США Кима Дэррока, который подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 03:04
Авто
MINI выпустил первый серийный электрокар
MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Олимпийский чемпион по плаванию спас тонущего человека
Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.
Обновлено в 06:53
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Общество
Госдума вводит штрафы для работодателей за «зарплатное рабство»
Пакет правительственных законопроектов, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:58
Кино
Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC
Обновлено в 03:39
Кино
Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.
Обновлено в 06:19