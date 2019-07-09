Экономика

Кудрин представит в Госдуме отчет о работе Счетной палаты в 2018 годуПРАЙМ вчера в 17:20

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во вторник представит в Госдуме отчет о работе ведомства в 2018 году. В прошлом году Кудрин сменил на посту председателя ведомства Татьяну Голикову, которая заняла должность вице-премьера РФ.
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Кудрин о нацпроекте «Жилье и городская среда»: «Только 11 процентов регионов считают его достижимым»

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Кудрин представит в Госдуме отчет о работе Счетной палаты в 2018 году

ПРАЙМвчера в 17:20
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Экономика

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Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 09:50
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Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись телефонного разговора, в котором они якобы от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко вели диалог, предположительно, с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика

У компании отобрали 100 тонн пива за долги

В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам более чем в 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:58
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Курс грузинского лари обновил антирекорд

Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования.
Обновлено в 09:39
Общество

Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены

Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов

Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 08:44
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
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Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
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Кино

«Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix

Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.
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Политика

Путин заявил о деградации природы и климата

Президент России Владимир Путин заявил о продолжающейся деградации природы и климата на планете.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Турция отправила подкрепление в зоны деэскалации в Сирии, сообщил источник

Турецкая армия отправила подкрепление в зоны деэскалации в Сирии для укрепления наблюдательных пунктов, сообщил РИА Новости турецкий военный источник.
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Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
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В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
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Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
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Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.
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