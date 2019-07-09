Экономика
Госдума приняла отчет Счетной палаты за 2018 годREGNUM 07:39
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
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