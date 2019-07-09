Экономика

Госдума приняла отчет Счетной палаты за 2018 годREGNUM 07:39

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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