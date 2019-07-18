Энергетика

Госдума приняла меры по удержанию цен на бензинDeita.ru 01:15

18 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Второе и третье чтение документа планируется провести на следующей неделе.
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с чего всё началось

Законопроект о механизме сдерживания цен на бензин принят в первом чтении

Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.
Государственная Дума РФвчера в 07:48

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Госдума приняла меры по удержанию цен на бензин

Deita.ru01:15

Бензин оставят в цене

Российская газетавчера в 09:53

Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливо

Коммерсантъвчера в 09:13

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News.ruвчера в 08:39

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Москва 24вчера в 08:13

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РИА Новостивчера в 07:57

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке демпфера на топливо

ТАССвчера в 07:54
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
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