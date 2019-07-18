Энергетика
Госдума приняла меры по удержанию цен на бензинDeita.ru 01:15
18 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Второе и третье чтение документа планируется провести на следующей неделе.
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Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.Государственная Дума РФвчера в 07:48
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