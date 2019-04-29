Общество
Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее времяНезависимое телевидение Севастополя 02:32
Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Баскетбол
Карри и Томпсон могут пропустить первый матч серии с «Хьюстоном»
Обновлено вчера в 02:15
Авто
Девять крымских мостов: сколько россияне тратят на ремонт машин
Российские автомобилисты в 2018 году потратили на автозапчасти и услуги по ремонту своих автомобилей порядка 2 трлн рублей, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат», с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Глава американской тюрьмы Гуантанамо уволен после расследования
Глава американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе контр-адмирал ВМС США Джон Ринг освобожден от занимаемой им должности.
Обновлено в 00:16
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Большинство россиян не следили за выборами на Украине
Большинство граждан России (67%) не интересовались ходом президентских выборов на Украине и вовсе не следили за ними или следили поверхностно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 23:20
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Общество
«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Транспорт
Свердловский губернатор обратился к жителям из-за снегопада
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Вучич пообещал побороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии пообещал, что будет бороться за свою страну на предстоящем саммите в Берлине.
Обновлено в 00:25
Политика
Обама был против участия Байдена в выборах 2016 года, сообщили СМИ
Бывший президент США Барак Обама в 2015 году выступал против выдвижения на президентских выборах Джо Байдена, который недавно объявил о решении участвовать в выборах 2020 года, пишет газета New York Times.
Обновлено в 01:55
Футбол
Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок
На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.
Обновлено в 00:41
Транспорт
Движение в Новокрымском проезде ограничено в связи с укладкой асфальта
Движение в Новокрымском проезде в центре Москвы ограничено в связи с укладкой асфальта.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Казани сбили перебегавшую магистраль с коляской женщину
Обновлено вчера в 10:15
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Нагиев об итогах шоу «Голос. Дети»: неправильно ставить на ребенка, как на скаковую лошадь
Нагиев рассчитывает на честность Первого канала и проведение тщательной проверки итогов музыкального конкурса.
Обновлено в 01:00
Экономика
Отели Hyatt во Владивостоке: деньги были потеряны
Как сообщало ИА REGNUM, российский аукционный дом подвёл итоги продажи недостроенных отелей в бухте Золотой Рог и на мысе Бурный во Владивостоке, два гостиничных комплекса Hyatt были проданы за 3,7 млрд рублей.
Обновлено в 02:23
Игры
Days Gone стартовала с первого места в британском чарте продаж
Постапокалиптический экшен Days Gone стал лидером британского чарта.
Обновлено в 02:37
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Политика
Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17