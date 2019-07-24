Общество
Госдума предложила сделать платными курилки в аэропортахИнтерфакс вчера в 23:59
Депутаты приготовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными, сообщили в среду "Известия". Законопроект о возвращении курилок уже принят в первом чтении. Дополнительные поправки рассмотрят во втором чтении в осеннюю сессию.
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с чего всё началось
Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным.Известиявчера в 17:01
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Закон о помещениях для курения в аэропортах Госдума может принять до конца года
Агентство Москвавчера в 11:23
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