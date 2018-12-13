Экономика
Госдума предложила перейти девелоперам на эскроу-счета
Госдума предложила перейти девелоперам на эскроу-счетаNews.ru14:35
Депутаты предложили сделать обязательными продажи по эскроу-счетам для новых и уже строящихся проектов. Депутаты предлагают перейти на эскроу-счета с 1 июля 2019 года для всех проектов жилого строительства, в том числе уже строящихся, пишет РБК.
News.ru14:35
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