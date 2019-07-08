Политика
Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»РЕН ТВ 10:25
Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2". Как сообщает ТАСС, они намерены поставить вопрос о его экстрадиции в РФ.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика
В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт
Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.
Обновлено в 12:16
Политика
Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина
Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Финансы
Курс доллара снизился до 63,53 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск снизился на 0,42%, до 63,538 рубля, курс евро уменьшился на 0,61%, до 71,24 рубля.
Обновлено в 12:20
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Политика
У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста
В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Транспорт
Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево
Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.
Обновлено в 07:26
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Общество
Матвиенко не нашла, к чему придраться в Ставрополе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ставрополь призналась журналистам, что не нашла, за что покритиковать городские власти.
Обновлено в 08:15
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Политика
Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве
Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
Обновлено в 13:05
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Футбол
Анатолий Мещеряков: «Тарасов пусть разберется у себя внутри»
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на заявление Дмитрия Тарасова, который назвал уход из клуба "неприятным" и рассказал, что у него с "Локо" возникло множество разногласий.
Обновлено в 13:22
Политика
Украина засекретила итоги заседания СНБО из-за идеи провести телемост с Россией
Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 13:38
Экономика
В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции
В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Кино
Алексей Учитель начал съемки фильма о гибели Виктора Цоя
Российский режиссер Алексей Учитель начал съемки фильма "Цой" о смерти известного советского музыканта.
Обновлено в 12:55
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не видит замены Жанне Фриске
Лазарев добавил, что весь день слушает песни Жанны, и констатировал: она будет жива до тех пор, пока будет жить память о ней, пока люди будут продолжать любить ее песни.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Здоровее будем: диспансеризацию пройдут 62 млн россиян
Диспансеризацию в прошлом году прошли 21 млн человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 62 млн.
Обновлено в 12:50