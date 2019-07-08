Политика

Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»РЕН ТВ 10:25

Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2". Как сообщает ТАСС, они намерены поставить вопрос о его экстрадиции в РФ.
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В Госдуме хотят, чтобы ведущего «Рустави 2» судили по российским законам

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Володин считает, что журналиста «Рустави 2» нужно экстрадировать в РФ и судить

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РБК10:38

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Интерфакс10:24

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RT на русском10:21

Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

РИА Новости10:55
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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

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Общество

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Общество

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По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
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Финансы

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Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск снизился на 0,42%, до 63,538 рубля, курс евро уменьшился на 0,61%, до 71,24 рубля.
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Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Политика

У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста

В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Транспорт

Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево

Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.
Обновлено в 07:26
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
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Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

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Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
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Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

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Обновлено в 10:53
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Общество

Матвиенко не нашла, к чему придраться в Ставрополе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ставрополь призналась журналистам, что не нашла, за что покритиковать городские власти.
Обновлено в 08:15
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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

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Политика

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Политика

Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве

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Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
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Общество

Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума

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Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний

Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
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Анатолий Мещеряков: «Тарасов пусть разберется у себя внутри»

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на заявление Дмитрия Тарасова, который назвал уход из клуба "неприятным" и рассказал, что у него с "Локо" возникло множество разногласий.
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Украина засекретила итоги заседания СНБО из-за идеи провести телемост с Россией

Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 13:38
Экономика

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока.
Обновлено в 11:01
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Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
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Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
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Сергей Лазарев не видит замены Жанне Фриске

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Здоровее будем: диспансеризацию пройдут 62 млн россиян

Диспансеризацию в прошлом году прошли 21 млн человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 62 млн.
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