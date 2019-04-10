Экономика
Госдума повысила акцизы на ввоз зарубежного табакаФедералПресс 08:13
Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, согласно которым на ввозимые в Россию табачные изделия вводится повышающий акцизный сбор коэффициент. Ранее такой коэффициент действовал только для российских производителей.
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении акцизов на импортные сигареты
Rambler News Service04:00
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Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество
Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:34
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Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
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Порошенко сдал анализы на допинг
Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
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Аваков выступил против решения Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
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Три финалистки конкурса «Расцветай!», организаторами которого выступили Издательский дом «Волгоградская правда» и фитнес-клуб «X-Fit Волгоград», приняли участие в фитнес-консультации, пообщались с психологом и позанимались на первой персональной тренировке.
Обновлено в 12:08
Энергетика
Минэнерго США впервые с 2017 года зафиксировало снижение запасов нефти
"По данным Управления энергетической информации, мировые запасы нефти снизились на 0,7 миллиона баррелей в сутки в марте 2019 года и на 0,5 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2019 года, что стало первым снижением запасов нефти в квартале с четвертого квартала 2017 года", — говорится в докладе ведомства.
Обновлено вчера в 21:58
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ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Глава Госдепа США сравнил Голаны и Крым
Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что нельзя сравнивать ситуацию с Израилем и Голанскими высотами и воссоединение Крыма с РФ.
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