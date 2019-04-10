Экономика

Госдума повысила акцизы на ввоз зарубежного табакаФедералПресс 08:13

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, согласно которым на ввозимые в Россию табачные изделия вводится повышающий акцизный сбор коэффициент. Ранее такой коэффициент действовал только для российских производителей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госдума отменила налоговую преференцию для импортного табака

РБК07:36

Импорт табачных изделий подорожает

Российская газета04:51

Акцизы на импортный табак увеличат

Парламентская газета04:04

Принят закон о сезонном повышающем коэффициенте для акцизов на импорт табака

Интерфакс04:13

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении акцизов на импортные сигареты

Rambler News Service04:00

Госдума приняла закон о повышающем коэффициенте для исчисления акцизов для импортеров табака

Агентство Москва03:59

Госдума повысила акцизы на сигареты и кальянные смеси

Росбалт04:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Обновлено в 09:22
Экономика

Bitmain не считает угрозой возможный запрет майнинга в Китае

Майнинг-гигант Bitmain сообщил, что предложение по запрету добычи цифровых денег в Китае никак не повлияет на деятельность компании в краткосрочной перспективе.
Обновлено в 10:40
Технологии

Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры

В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Кино

Вышел первый трейлер фильма о Лучано Паваротти

Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Наука

В Турции нашли заполненный слитками корабль, которому 3600 лет

В Турции у берегов Анталии подводные археологи обнаружили затонувшее 3600 лет назад торговое судно, которое было с грузом медных слитков, сообщает издание Anadolu.
Обновлено в 10:45
Финансы

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Суд продлил арест трем фигурантам дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля арест трем фигурантам дела Baring Vostok о хищении 2,5 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:31
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Спорт

СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Кино

Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети

Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Политика

Британские военные эксперты: Ту-154 с Качиньским был взорван

Обновлено в 12:15
Происшествия

Помощник прокурора метрополитена Петербурга задержан ФСБ

В Санкт-Петербурге при получении предполагаемой взятки сотрудниками ФСБ задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Политика

Порошенко сдал анализы на допинг

Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Здоровье

Участницы проекта «Расцветай» узнали о важности любви к себе

Три финалистки конкурса «Расцветай!», организаторами которого выступили Издательский дом «Волгоградская правда» и фитнес-клуб «X-Fit Волгоград», приняли участие в фитнес-консультации, пообщались с психологом и позанимались на первой персональной тренировке.
Обновлено в 12:08
Энергетика

Минэнерго США впервые с 2017 года зафиксировало снижение запасов нефти

"По данным Управления энергетической информации, мировые запасы нефти снизились на 0,7 миллиона баррелей в сутки в марте 2019 года и на 0,5 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2019 года, что стало первым снижением запасов нефти в квартале с четвертого квартала 2017 года", — говорится в докладе ведомства.
Обновлено вчера в 21:58
Хоккей

ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:39
Гаджеты

Hyundai предложила технологию для доступа в авто с помощью смартфона

Обновлено в 04:20
Политика

Глава Госдепа США сравнил Голаны и Крым

Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что нельзя сравнивать ситуацию с Израилем и Голанскими высотами и воссоединение Крыма с РФ.
Обновлено в 00:47
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Политика

СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко

Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное