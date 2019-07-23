Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое маслоBFM.ru 06:40
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла. Принятая поправка к законопроекту повышает ставку НДС на этот продукт до 20%, отмечает ТАСС.
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Этo решение, в том числе ставит цель поддержки отечественного товарoпроизводителя. Но во главе этого решения мы ставим здоровье челoвека.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 05:47
с чего всё началось
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 24 июля приняли в третьем, окончательном чтении поправки в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ об установлении пониженной ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.Государственная Дума РФ05:42
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ГД продолжит работу над ограничительными мерами по использованию пальмового масла
Государственная Дума РФ08:15
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
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Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
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Происшествия
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде
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Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
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Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
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Кино
Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»
После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
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Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
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Политика
Тереза Мэй оставила пост премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия в среду, 24 июля, передав королеве Елизавете II прошение об отставке.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ
Ранее во вторник российские самолеты в нарушении воздушного пространства обвинила Южная Корея.
Обновлено вчера в 05:49
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Звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь
В Госдуме предложили приравнять звонок в неотложку к согласию на медицинское вмешательство.
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Кино
Тарантино посетит премьеру фильма «Однажды в Голливуде» в Москве
Обновлено в 06:11
Музыка
Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ
РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Единоборства
Тело Дадашева доставят в Россию в течение 10 дней
Тело российского боксера Максима Дадашева доставят в Санкт-Петербург в течение 10 дней.
Обновлено в 06:52
Наука
На дне Балтийского моря обнаружили древний лес
Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Культура
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.
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Экономика
Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram
Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество
Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
По мнению властей, запуск портала сократит время на оформление ДТП до 15 минут, а количество связанных с авариями пробок на дорогах станет меньше.
Обновлено в 06:38
Теннис
Потапова вышла во второй круг турнира в Юрмале
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Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11