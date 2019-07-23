Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 24 июля приняли в третьем, окончательном чтении поправки в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ об установлении пониженной ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.

с чего всё началось

Этo решение, в том числе ставит цель поддержки отечественного товарoпроизводителя. Но во главе этого решения мы ставим здоровье челoвека.

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