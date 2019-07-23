Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое маслоBFM.ru 06:40
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла. Принятая поправка к законопроекту повышает ставку НДС на этот продукт до 20%, отмечает ТАСС.
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Этo решение, в том числе ставит цель поддержки отечественного товарoпроизводителя. Но во главе этого решения мы ставим здоровье челoвека.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 05:47
с чего всё началось
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 24 июля приняли в третьем, окончательном чтении поправки в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ об установлении пониженной ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.Государственная Дума РФ05:42
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ГД продолжит работу над ограничительными мерами по использованию пальмового масла
Государственная Дума РФ08:15
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Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
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Сако требует солидную компенсацию в 13 млн. фунтов стерлингов.
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Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
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Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
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Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому завершение строительства корвета «Владимир Великий».
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Медленная ходьба приводит к проблемам с мобильностью в старости
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В Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах
В среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах. Акция протеста согласована с местными властями.
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Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и экс-глава британского МИД.
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В Орловской области возбуждено уголовное дело из-за массовой гибели пчел в Корсаковском районе.
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Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
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Агент Перейро требует за переход игрока в «Спартак» € 3 млн
Как стало известно «Чемпионату», Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, требует от «Спартака» за переход своего клиента бонус в размере € 3 млн.
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
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Экономика
Конец восходящего тренда. Почему Dow Jones и NASDAQ перестанут расти
Не лучшим образом складывается ситуация в технологическом секторе, из-за чего индексу NASDAQ также грозит сегодня снижение.
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Банки резко увеличили запасы валюты
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
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