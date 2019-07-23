Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое маслоBFM.ru 06:40

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла. Принятая поправка к законопроекту повышает ставку НДС на этот продукт до 20%, отмечает ТАСС.
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Вячеслав Володин
Этo решение, в том числе ставит цель поддержки отечественного товарoпроизводителя. Но во главе этого решения мы ставим здоровье челoвека.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 05:47

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Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло

РБК06:53

ГД продолжит работу над ограничительными мерами по использованию пальмового масла

Государственная Дума РФ08:15

НДС на пальмовое масло может быть повышен в два раза

Тульская служба новостей21 июля в 03:08

Госдума повысила НДС на пальмовое масло до 20 процентов

РИА Новости06:18

Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло

RT на русском06:15

Володин сообщил, что ограничения на использование пальмового масла обсудят с кабмином

ТАСС07:44

Пальмовое масло больше не признают растительным

Вести.Ru06:45
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Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
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Армия и оружие

Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде

Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Энергетика

«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Общество

РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок

АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.
Обновлено в 06:40
Космос

Астероид размером с египетскую пирамиду пролетит рядом с Землей

Астероид размером с пирамиду в Гизе сегодня пролетит рядом с Землей.
Обновлено в 06:21
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Спорт

Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку

В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
Обновлено в 04:46
Экономика

Россияне стали чаще подделывать евро

Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки).
Обновлено в 08:36
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Футбол

Бывший арбитр Ходырев приступил к работе в «Спартаке»

Как стало известно "СЭ", экс-арбитр российской премьер-лиги Михаил Ходырев, на счету которого почти пять десятков матчей в чемпионате России, приступил к работе в "Спартаке" в роли заместителя начальника команды.
Обновлено в 07:50
Космос

Робот «Федор» задержится на МКС

Обновлено в 01:31
Политика

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.
Обновлено в 09:23
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей

Как сообщало ранее агентство Yonhap, российские военные самолеты дважды вторглись в воздушное пространство Республики Корея вблизи острова Токто в акватории Японского моря.
Обновлено в 03:24
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Политика

Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Политика

Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
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Интернет

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Политика

Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы

С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Политика

ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года

ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
Обновлено в 05:55
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

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В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Здоровье

Сбор грибов запретили в Вадском районе из-за АЧС

Запрет на выезд в леса для сбора грибов и ягод введен на территории Вадского района Нижегородской области в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.
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Политика

В России создается единая база данных граждан

Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Мюллер ограничит свои показания конгрессу США

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
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Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
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