Экономика

Госдума отменила льготную ставку НДС на пальмовое маслоДума ТВ 08:07

Депутаты Госдумы поддержали отмену 10-процентной налоговой льготы по НДС для производителей пальмового масла и повышение ее до 20%.
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