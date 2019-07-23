Экономика
Госдума отменила льготную ставку НДС на пальмовое маслоДума ТВ 08:07
Депутаты Госдумы поддержали отмену 10-процентной налоговой льготы по НДС для производителей пальмового масла и повышение ее до 20%.
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РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
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Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
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В матче Международного кубка чемпионов встречались «Бавария» и «Милан».
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Происшествия
В Пакистане два человека погибли в результате взрыва
По меньшей мера два человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате взрыва бомбы в пакистанском городе Кветта.
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Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Обновлено 21 июля в 03:06
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Экономика
Росстат назвал реальную зарплату россиян
Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
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С экипажем задержанного в КНДР судна встретились российские дипломаты
Представитель МИД России во Владивостоке сообщил, что над решением проблемы задержанного в КНДР российского рыболовецкого судна работают дипломаты, которым уже удалось встретиться с членами экипажа.
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Общество
Эксперт рассказала о пользе листьев салата с горьким привкусом
При выборе салата важно обращать внимание на листья, советует Зайцева.
Обновлено в 20:27
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено в 15:58
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Общество
Изобретен самый короткий IQ-тест
Обновлено в 05:14
Общество
В Приамурье уровень воды в реках превысил норму
Обновлено в 21:54
Технологии
Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей
Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
Обновлено в 14:56
Авто
Jaguar объявил о разработке новых моделей
Помимо флагманского J-Pace, в компании Jaguar собираются создать более компактные кроссоверы.
Обновлено в 07:28
Политика
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено в 22:55
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
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