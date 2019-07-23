Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.

Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%

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