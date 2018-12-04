Экономика
Госдума повышает МРОТ на 117 рублей
Госдума повышает МРОТ на 117 рублейSmolnarod.ru05:53
Согласно законопроекту, МРОТ повышается с 1 января 2019 года до 11 280 рублей в месяц, то есть до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ за второй квартал 2018 года. Рост составит 117 рублей и коснется зарплат около 3,7 млн работников, сообщает «Российская газета».
Smolnarod.ru05:53
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с чего всё началось
Государственная Дума РФ одобрила во втором чтении законопроект, увеличивающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума.Полит.ру04:11
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