Экономика

Госдума поручит ФАС проверить навязывание банками страховых услугИнтерфакс 04:15

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Госдума РФ намерена поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку фактов навязывания крупными банками, в том числе с государственным участием, своим клиентам услуг аффилированных с ними страховых компаний.
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Госдума поручит ФАС проверить навязывание банками страховых услуг

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