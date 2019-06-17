Экономика
Госдума поручит ФАС проверить навязывание банками страховых услугИнтерфакс 04:15
Госдума РФ намерена поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку фактов навязывания крупными банками, в том числе с государственным участием, своим клиентам услуг аффилированных с ними страховых компаний.
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Футбол
Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»
Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту".
Обновлено в 04:31
Энергетика
Бензин в России подорожал на десять копеек за неделю
Подорожание бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России составило в среднем 11 копеек и 10 копеек соответственно за период с 10 по 14 июня.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов
Цех по производству матрасов загорелся в городе Азове Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
ВСУ опровергли информацию о захвате территорий возле Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергают данные о том, что военнослужащие отдельной механизированной бригады имени короля Даниила заняли позиции, располагающиеся непосредственно на территории Донецка, называя их фейковыми.
Обновлено в 04:23
Политика
Болтон высказался о контракте России и Венесуэлы
Болтон критично высказался о решениях Мадуро, касающихся ресурсов страны.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:42
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России
Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.
Обновлено в 05:33
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей заработают на год позже
Новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля заработают 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:35
Общество
Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме
Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Кремле следят за ситуацией в пензенской Чемодановке
Напомним, массовая драка в пензенской Чемодановке произошла 13 июня. В ходе нее 1 человек погиб, еще несколько госпитализированы.
Обновлено в 06:00
Общество
Чемодановка оправляется после столкновения с цыганами
В селе Чемодановка Пензенской области прошли похороны мужчины, погибшего в массовой драке местных жителей с цыганами.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Названы основные опасности для здоровья офисных работников
Последние исследования британского общества Mind показали, что многие люди считают: работа привносит в их жизнь стресс.
Обновлено вчера в 22:10
Спорт
Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Спорт
«Трактор» лишил местных депутатов VIP-ложи на домашней арене
VIP-ложа на ледовой арене «Трактор», где ранее смотрели матчи челябинской команды депутаты местной гордумы, была продана на весь сезон бизнесмену Валерию Бондаренко.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе пообещал вернуться в политику
Бывший вице-канцлер Австрии и бывший лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, подавший в отставку на фоне скандала с видеозаписью на Ибице, пообещал вернуться в активную политику.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Политика
ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном море
Главы МИД 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе и подтвердили политику непризнания Крыма частью России.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Семь человек пострадали от взрыва в Казахстане
Обновлено в 05:35
Политика
Huawei оценила убытки из-за санкций США
Выручка Huawei в ближайшие два года сократится на 30 миллиардов долларов, заявил основатель китайской телекоммуникационной компании Жэнь Чжэнфэй, передает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Россия за год экспортировала военную авиатехнику на $6 млрд
Россия за 2018 год поставила на экспорт боевую авиацию и авиатехнику более чем на $6 млрд.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»
Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Общество
Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде
Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21