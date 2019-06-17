Экономика

Госдума поручит ФАС проверить навязывание банками страховых услугИнтерфакс 04:15

Госдума РФ намерена поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку фактов навязывания крупными банками, в том числе с государственным участием, своим клиентам услуг аффилированных с ними страховых компаний.
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За российские банки, навязывающие страховые услуги, возьмутся антимонопольщики

Smolnarod.ru07:55

ФАС проверит факты навязывания крупными банками страховых услуг свои клиентам

Expert.ru10:32

Госдума поручит ФАС проверить навязывание банками страховых услуг

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ФАС рекомендуют проверить банки в части навязывания страховки

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Российская газета04:57

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VistaNews05:41
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