Госдума поручит ФАС проверить навязывание банками страховых услугИнтерфакс 04:15

Госдума РФ намерена поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку фактов навязывания крупными банками, в том числе с государственным участием, своим клиентам услуг аффилированных с ними страховых компаний.

Политика Владимир Путин поручил ввести электронные визы В документе говорится, что электронные визы, которые заработают с 1 января 2021 года, будут однократными и краткосрочными — до 16 дней.

Армия и оружие Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России Авиация и противовоздушная оборона юга страны будут участвовать в пятидневных учениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

Финансы ЦБ снизил на 18 июня курс доллара до 64,32 рубля Банк России установил на 18 июня официальный курс доллара на уровне 64,3187 рубля, что на 11,39 копейки ниже предыдущего показателя.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Политика В ПЦУ оценили анонсированный Филаретом собор Замглавы управления внешних церковных связей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря прокомментировал анонсированный лидером неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом Денисенко поместный собор.

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Происшествия В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.

Общество Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.

Космос Сызранский астроном-любитель вновь организует выездные наблюдения за небесными телами Сызранский астроном-любитель Самир Самирович вновь организует летние выездные наблюдения за небесными телами.

Политика Президент Казахстана посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол» В интервью Euronews он также посоветовал США не ставить КНР в безвыходное положение, поскольку для китайцев «потеря лица имеет огромное значение».

Политика В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Происшествия Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.

Политика Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.

Политика Большинство финнов высказались против вступления страны в НАТО Большинство жителей Финляндии не поддерживает подачу страной заявки на вступление в НАТО.

Происшествия Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Политика ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном море Главы МИД 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе и подтвердили политику непризнания Крыма частью России.

Происшествия После отдыха на Думской петербуржца увезли на кладбище и ограбили Мужчина не стал вызывать такси и поймал машину "с руки" В Санкт-Петербурге после отдыха на Думской улице мужчину увезли на кладбище и ограбили, сообщили в правоохранительных органах.

Кино Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Происшествия Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.