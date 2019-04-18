Экономика
Госдума поручила Счетной палате провести проверку ЦентробанкаТАСС 06:58
Госдума на заседании в четверг поручила Счетной палате РФ провести проверку деятельности Центробанка России за 2016-2018 годы. Соответствующее постановление было поддержано большинством голосов.
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Общество
Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Экономика
КАСКО решили объединить с ОСАГО
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 12:35
Космос
Как Северная Америка сгорела в каменном веке
Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено в 10:58
Общество
Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву
Самолет, на борту которого находится публицист Дмитрий Быков, госпитализированный ранее в Уфе, вылетел в Москву для продолжения лечения.
Обновлено в 13:26
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Политика
Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы
Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов
В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете
Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Политика
Порошенко созвал заседание СНБО Украины из-за ситуации с Приватбанком
Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.
Обновлено в 13:30
Экономика
Реальные доходы россиян снизились при новой методике расчета
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:14
Политика
ЦИК Украины перенес время дебатов Порошенко и Зеленского
Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты 19 апреля, однако нынешний президент Украины решил устроить их 14 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 11:27
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца
Обновлено в 08:28
Хоккей
«Автомобилист» продлил контракт с Секстоном
Обновлено в 11:30
Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Авто
Фотошпионам попался прототип BMW 2-Series Gran Coupe 2020
Фотошпионам удалось запечатлеть во время дорожных испытаний новую модель BMW 2-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой
Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Отряд кораблей «противника» уничтожен в ходе ракетных учений Балтфлота
Обновлено в 04:30
Технологии
ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Политика
Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30