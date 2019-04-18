Экономика

Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБВести.Финанс вчера в 08:38

"Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 г. проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 гг. в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - сообщается в постановлении Госдумы.
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Кудрин взялся за Набиуллину

Lenta.ruвчера в 09:57

Счетная палата начнет проверку деятельности ЦБ в июне

РБКвчера в 09:05

Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ за 2016-2018 годы

РИА Новостивчера в 06:57

Счетная палата в июне начнет проверку работы ЦБ за 2016-2018 годы

ТАССвчера в 08:32

Счетной палате проручено проверить Фонд консолидации банковского сектора в 2020г - Аксаков

Финмаркетвчера в 08:07

Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБ

Вести.Финансвчера в 08:38

Счетная палата проверит работу Центробанка

REGNUMвчера в 06:56
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Общество

Треть проверенной водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Чудо в перьях: Бузова в кислотных велосипедках и пеньюаре обратилась к незнакомцу

Ольга сфотографировалась в полупрозрачном пеньюаре в перьях и в модных нынче шортах- велосипедках кислотного цвета на фоне жилых домов.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Два человека погибли при обрушении крыши завода в Красноярске

Два человека погибли, один в реанимации в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 09:20
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:07
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Под Новосибирском сгорело здание администрации сельского совета

Пожар произошел в двухэтажном здании администрации сельского совета В Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 13:45
Политика

В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

В Германии предъявили обвинения бывшему охраннику концлагеря Штуттгоф

Вынесение в 2011 году приговора Джону (Ивану) Демьянюку создало прецедент, позволяющий компетентным органам возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей даже в том случае, если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их непосредственное участие в преступлении.
Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Политика

В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премье-министра.
Обновлено в 01:16
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Армия и оружие

Китай рассекречивает свои вооруженные силы

Обновлено вчера в 22:17
Кино

Фильм «Матильда» оказался самым убыточным для бюджета

Фильм «Матильда» оказался самым убыточным из тех картин, которые за последние годы получали финансирование из государственного бюджета.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика

Быстрые переводы в 90% случаев заканчиваются ничем

Быстрые переводы в 90% случаев заканчиваются ничем Девять из десяти переводов через систему быстрых платежей (СБП) были попыткой перевода средств по телефону человеку в банк, где у него нет счета,— то есть, по сути, «пробивкой» наличия счета абонента в банке, отмечают представители банков—участников СБП.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 16:42
Здоровье

В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

Обновлено в 00:38
Политика

Сербский депутат пообещал признать Крым частью России

По словам Шешеля, СРП выступила в парламенте с предложением признать Крым частью России.
Обновлено в 01:47
Общество

ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
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