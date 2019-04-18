Экономика
Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБВести.Финанс вчера в 08:38
"Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 г. проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 гг. в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - сообщается в постановлении Госдумы.
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Происшествия
В Германии предъявили обвинения бывшему охраннику концлагеря Штуттгоф
Вынесение в 2011 году приговора Джону (Ивану) Демьянюку создало прецедент, позволяющий компетентным органам возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей даже в том случае, если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их непосредственное участие в преступлении.
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