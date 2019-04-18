Экономика
Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБВести.Финанс 08:38
"Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 г. проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 гг. в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - сообщается в постановлении Госдумы.
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Энергетика
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Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
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Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
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Обновлено в 08:32
Общество
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Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
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Обновлено в 13:40
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу
Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке
Инцидент произошел в соборе Святого Патрика Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина.
Обновлено в 08:23
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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Стало известно, зачем лошадям копыта
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Политика
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Обновлено в 12:53
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Обновлено в 14:24
Общество
Глава Пушкино - о двух масштабных проектах, которые будут реализованы в этом году в городе
В этом году в г. Пушкино намечено реализовать два масштабных проекта.
Обновлено в 10:40
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В 1 квартале 2019 года FCA RUS огласила результаты программы «Лучший дилер по сервису 2018».
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