Экономика
Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБВести.Финанс вчера в 08:38
"Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 г. проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 гг. в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - сообщается в постановлении Госдумы.
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В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьером Украины
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Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии
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УАЗ выпустил экспедиционную версию УАЗ «Хантер»
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В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
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«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
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Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
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Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено вчера в 15:51
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Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
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Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
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Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии
В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, рассказал «Медиазоне» его сын Руслан Ужахов.
Обновлено в 03:20
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Количество больных сахарным диабетом возросло в Карелии
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Гаджеты
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Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
Турчинов: Украина намерена усилить ВВС при помощи компании Boeing
Украина и компания Boeing намерены подписать соглашение о военном сотрудничестве, заявили 19 апреля в пресс-службе совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщается на сайте ведомства.
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
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Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
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Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря пиву
По мнению исследователей, именно бесперебойное снабжение жителей чичей позволило древнему государству просуществовать пятьсот лет без серьезных военных конфликтов.
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Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
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В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
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Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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