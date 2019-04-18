Экономика

Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБВести.Финанс вчера в 08:38

"Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 г. проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 гг. в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - сообщается в постановлении Госдумы.
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Кудрин взялся за Набиуллину

Lenta.ruвчера в 09:57

Счетная палата проверит работу Центробанка

REGNUMвчера в 06:56

Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБ

Вести.Финансвчера в 08:38

Счетная палата в июне начнет проверку работы ЦБ за 2016-2018 годы

ТАССвчера в 08:32

Счетной палате проручено проверить Фонд консолидации банковского сектора в 2020г - Аксаков

Финмаркетвчера в 08:07

Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ за 2016-2018 годы

РИА Новостивчера в 06:57

Счетная палата начнет проверку деятельности ЦБ в июне

РБКвчера в 09:05
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Интернет

Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram

Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В детсаду Югры ребенок погиб, просунув голову между ограждениями

Во время прогулки на территории детсада в Нягани ребенок забрался на деревянную площадку, просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие

AFP: в Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие

Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Игры

В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6

Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Теннис

Состоялась жеребьевка матча Кубка Федерации Россия — Италия

Анастасия Потапова сыграет против Мартины Тревизан в первом матче Кубка Федерации между сборными России и Италии.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Москве совершено нападение на крупного чиновника ФАС

По предварительным данным, в Москве неизвестные утром нанесли травмы начальнику управления контроля и программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа Илье Гришину.
Обновлено в 06:02
Авто

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC получил спец-версию 1886

Для привлечения большего внимания к новым электрокарам, компания представила новую специальную версию кроссовера EQC 1886.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Панин рассказал о походах на нудистский пляж с дочерью

Панин заявил в беседе с НСН, что не боится, если его обнаженные снимки в Интернете увидит маленькая дочь.
Обновлено вчера в 10:48
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
Обновлено в 06:22
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
Обновлено в 06:04
Культура

Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира

Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Лавров испугался за «Северный поток-2»

"Чего стоят регулярные публичные заявления посла США в Германии, который просто требует от германского правительства изменить свою позицию, пойти наперекор собственным интересам", – приводит РИА "Новости" слова Лаврова.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Интернет

Instagram тестирует функцию скрытия количества лайков на постах

Обновлено в 05:44
Политика

Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе

Депутату Верховной рады Мустафе Найему устроили засаду в Летнем театре Одессы и облили из ведра фекалиями, в ответ он заявил, что его "таким" не испугаешь и что он "на правильном пути", сообщило в пятницу интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 06:21
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Политика

Лукашенко «навластвовался» и собрался изменить конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о грядущем изменении конституции страны, которое должно привести в баланс полномочия всех ветвей власти.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

Обновлено в 02:33
Политика

В МИД Китая прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 03:35
Авто

Легендарной «Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет

Сегодня, 19.04.2019 года, исполняется ровно 49 лет с того момента, как первый автомобиль линейки ВАЗ-2101, созданной на базе Fiat-124, сошел с конвейера тольяттинского автозавода.
Обновлено в 05:25
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LG выпускает колонку с «Алисой»

Обновлено в 03:59
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