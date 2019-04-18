Экономика

Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБВести.Финанс 08:38

"Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 г. проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 гг. в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - сообщается в постановлении Госдумы.
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Счетной палате проручено проверить Фонд консолидации банковского сектора в 2020г - Аксаков

Финмаркет08:07

Счетная палата начнет проверку деятельности ЦБ в июне

РБК09:05

Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБ

Вести.Финанс08:38

Счетная палата в июне начнет проверку работы ЦБ за 2016-2018 годы

ТАСС08:32

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Lenta.ru09:57

Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ за 2016-2018 годы

РИА Новости06:57

Счетная палата проверит работу Центробанка

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