Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов.

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы. Об этом сообщил глава фракции Сергей Неверов.

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

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