Политика

В Google разъяснили позицию компании по статусу КрымаRT на русском 07:50

Представитель Google пояснил депутатам Государственной думы позицию компании по статусу Крыма, сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, с парламентариями «связался официальный представитель компании Google».
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Вячеслав Володин
Компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России. Это нарушение нашей Конституции, нарушение наших законов.
— Вячеслав Володин, российский политикНовая газета 03:54
с чего всё началось

Володин поручил пригласить в Думу Google в связи с неверным указанием Крыма на карте

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google в связи с неверным указанием на карте принадлежности российского региона - Крыма.
ТАСС02:57

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Почему крымчане до сих пор видят полуостров украинским на картах Google

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В крымском парламенте прокомментировали слова представителя Google

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Интерфакс02:50

Google подтвердил Госдуме, что на его картах Крым отображается как территория России

ТАСС06:14

Дума получила подтверждение от Google, что на его картах Крым отображается как территория РФ

Дума ТВ06:15

Представитель Google подтвердил: Для России Крым – российский

REGNUM06:13

В Google ответили на обвинения в нарушении Конституции РФ

НТВ07:24
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