Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов.

В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов. Он отметил, что в Грузии присутствуют "русофобские настроения", а это опасно для граждан России.

Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

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