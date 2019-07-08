Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из ГрузииРЕН ТВ 06:38
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов. Он отметил, что в Грузии присутствуют "русофобские настроения", а это опасно для граждан России.
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Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 10:13
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