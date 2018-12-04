Госдума во втором чтении приняла поправку к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», которая вводит запрет на размещение электронных табло с курсами валют снаружи здания банка, сообщает ТАСС. Запретить банкам устанавливать табло с курсами валют снаружи здания предложил ЦБ.

Госдума поддержала запрет на уличные электронные табло с курсами валют

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