Экономика

Госдума поддержала запрет на уличные электронные табло с курсами валют
Коммерсантъ
вчера в 04:10

Госдума во втором чтении приняла поправку к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», которая вводит запрет на размещение электронных табло с курсами валют снаружи здания банка, сообщает ТАСС. Запретить банкам устанавливать табло с курсами валют снаружи здания предложил ЦБ.
Коммерсантъвчера в 04:10

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Табло курсов валют исчезнут c улиц

Российская газета04:46

Госдума приняла законопроект о запрете уличных табло с курсом валют

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Госдума одобрила запрет электронных табло курсов валют на улицах

Московский Комсомолецвчера в 04:47

Госдума поддержала запрет на уличные электронные табло с курсами валют

Коммерсантъвчера в 04:10

На улицах запретили показывать курс валюты

Вести.Ruвчера в 03:55
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ФАС одобрила объединение активов Fox и Disney в России

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В Кемеровской области появилась территория опережающего развития

Территория опережающего социально-экономического развития "Прокопьевск" создана в Кемеровской области, соответствующий документ правительства РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
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