Российский кабмин поддерживает концепцию проекта об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ, сообщил в ходе обсуждения инициативы полпред правительства в Госдуме Александр Синенко.

Армия и оружие Армия и оружие Путин озвучил приоритетные вопросы для российской армии на 2019 год

Политика Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".

Политика Политика Встреча конституционного комитета Сирии намечена на начало 2019 года Россия, Иран и Турция намерены провести первую встречу сирийского конституционного комитета в начале 2019 года в Женеве.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп создал командование Космическими силами США Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.

Политика Политика Ватикан не признает новую украинскую церковь Напомним, ранее пресс-секретарь новой украинской церкви Евстратий Зоря объявил, что Ватикан признал образование отдельной религиозной организации.

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Армия и оружие Армия и оружие Разведывательный корабль британского флота вошел в Черное море Разведывательный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Echo вошел в акваторию Черного моря.

Политика Политика Сайт посольства России в Лондоне подвергся кибератаке Сайт посольства России в Великобритании был взломан во второй половине дня в понедельник, 17 декабря, передаёт РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Политика Политика Госдума обратится в ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине Госдума намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Политика Политика В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФБР.

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