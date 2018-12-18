Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает долю иностранного участия в капитале российских новостных агрегаторов. Авторы законопроекта требуют установить для иностранного участия в капитале агрегаторов ограничение в 20%.

Политика Политика Путин: новые российские ракеты не нарушают ДРСМД

Политика Политика ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

Политика Политика Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете Президент России владимир Путин подписал закон защите детей от колумбайн-сообществ в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Политика Сайт посольства России в Лондоне подвергся кибератаке Сайт посольства России в Великобритании был взломан во второй половине дня в понедельник, 17 декабря, передаёт РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Политика Политика В Госдуме оценили ситуацию с гонениями на священников на Украине Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев прокомментировал в беседе с RT заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о том, что Госдума намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.

Армия и оружие Армия и оружие Британский разведывательный корабль вошел в Черное море Британский корабль-разведчик HMS Echo вошел в акваторию Черного моря.

Политика Политика Трамп уличил Facebook, Twitter и Google в поддержке демократов Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию социальных сетей Facebook и Twitter наряду с поисковой системой Google в пристрастности и поддержке демократов.

Политика Политика В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФБР.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу рассказал, сколько будет контрактников в армии в 2025 году Число военнослужащих по контракту в российской армии в 2025 году достигнет 475,6 тысячи, а количество срочников снизится до 220 тысяч, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Политика Политика Украина продлила на год ограничения в торговле с Россией Кабинет министров Украины во вторник продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года, сообщается на сайте правительства страны.

Политика Политика Ватикан не признает новую украинскую церковь

Армия и оружие Армия и оружие Северный флот России возобновил воздушное патрулирование Арктики Северный флот России в 2018 году возобновил регулярное воздушное патрулирования Арктики.

Армия и оружие Армия и оружие В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

Армия и оружие Армия и оружие Путин: бескомпромиссная борьба с террористами в Сирии будет продолжена Президент России Владимир Путин заявил, что бескомпромиссная борьба с террористами в Сирии будет продолжена.