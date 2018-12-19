Экономика
Государственная Дума в третьем, окончательном чтении поддержала закон об ужесточении контроля над строительными компаниями, сообщает ТАСС. С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан для финансирования строительства, будут обязаны использовать эскроу-счета.
Татар-информ15:44
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Будет ли скачок цен, или к чему приведут новые правила для застройщиков
Деловой квартал (Новосибирск)17 декабря в 03:48
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
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Финансы
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