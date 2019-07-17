Экономика
Госдума поддержала российских виноградарей и производителей винаМетагазета 12:03
Законопроект о поддержке виноградарей России принят депутатами Государственной Думы в первом чтении. Как ожидается, это позволит создать более комфортные условия для производства российских вин. Законопроект вносит поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.
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Законопроект о поддержке виноградарей позволит создать условия для производства вина из нашего винограда
Государственная Дума РФ07:26
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:54, Вашингтон
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