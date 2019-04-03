Политика

Госдума приняла закон о хостелахПетрозаводск говорит 04:44

Госдума приняла закононопреокт, запрещающий размещать хостелы в квартирах, которые входят в жилой фонд. Закон принят в новой редакции - он вступит в силу 1 октября, хотя изначально планировалось, что датой вступления в силу станет 1 июля, пишет ТАСС.
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Галина Хованская
Сегодня мы простым большинством принимаем закон в редакции, представленной согласительной комиссии. Добавилась только одна статья, о том, что закон вступает в силу с 1 октября 2019 года. Это был очень серьезный с нашей стороны компромисс... Я подчиняюсь решению согласительной комиссии.
— Галина Хованская, российский политикInform-24.com 11:06

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