Экономика
Госдума планирует ввести рейтинг для участия в госзакупкахКоммерсантъ 07:22
«Планируется ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей с автоматическим формированием для участия в торгах»,— сказал господин Жуков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Поправки будут рассмотрены осеннюю сессию.
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с чего всё началось
Я думаю, что осенью мы примем еще целый ряд поправок и они помогут в реализации нацпроектов", - отметил Жуков. Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня.ТАСС06:14
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Рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках планируют ввести в РФ
Политика Сегодня07:02
В России могут ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках
Парламентская газета06:50
Госдума планирует ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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