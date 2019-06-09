Госдума планирует ввести рейтинг для участия в госзакупкахКоммерсантъ 07:22

Я думаю, что осенью мы примем еще целый ряд поправок и они помогут в реализации нацпроектов", - отметил Жуков. Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня.

с чего всё началось

«Планируется ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей с автоматическим формированием для участия в торгах»,— сказал господин Жуков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Поправки будут рассмотрены осеннюю сессию.

Госдума планирует ввести рейтинг для участия в госзакупках

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