Экономика
Госдума планирует ввести рейтинг для участия в госзакупкахКоммерсантъ 07:22
«Планируется ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей с автоматическим формированием для участия в торгах»,— сказал господин Жуков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Поправки будут рассмотрены осеннюю сессию.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Я думаю, что осенью мы примем еще целый ряд поправок и они помогут в реализации нацпроектов", - отметил Жуков. Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня.ТАСС06:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках планируют ввести в РФ
Политика Сегодня07:02
Госдума планирует ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках
Будущее России. Национальные проекты06:11
В России могут ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках
Парламентская газета06:50
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Футбол
В Мексике проявляют интерес к Дзагоеву
Мексиканский клуб «Тигрес» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает El Universal.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество
В новом КоАП появятся наказания для предпринимателей
Советник председателя Госдумы в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что разработка нового КоАП тесно увязана с реформой контрольно-надзорной деятельности, а для индивидуальных предпринимателей будет предусмотрена отдельная шкала наказаний.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
Обновлено в 09:13
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
Обновлено в 07:23
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Политика
Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»
Обновлено в 07:10
Политика
РБК подаст в суд на РИА ФАН за публикацию фейкового комментария о Голунове
Агентство РБК готовит исковое заявление в суд на РИА ФАН (Федеральное агентство новостей) из-за публикации с фейковым комментарием соучредителя объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой о задержании спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:53
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Голунов находился под наблюдением полиции с марта
Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии
В Бурятии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.
Обновлено в 09:49
Общество
С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинский силовиков, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Оренбургской области ищут преступников, застреливших мужчину в кафе
По данным следствия, в ночь на 9 июня группа неизвестных с оружием напала на 30-летнего мужчину в кафе в районе развлекательного комплекса "Зодиак" в городе Соль-Илецке.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Иран представил новую систему ПВО собственного производства
Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Футбол
Швейцария — Англия 0:0 (2-й тайм)
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком
В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Политика
Ставший и.о. президента молдавский премьер распустил парламент
Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип, которому Конституционный суд республики 9 июня передал полномочия президента страны, своим первым указом распустил парламент.
Обновлено в 04:51
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Авто
В УАЗ рассказали о модели для летательных аппаратов
Обновлено вчера в 14:18
Здоровье
В Институте Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:26