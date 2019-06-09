Политика

Госдума планирует ввести деловой рейтинг для участия в госзакупкахNews.ru 06:48

Госдума рассмотрит поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных и муниципальных нужд. По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, предполагается ввести рейтинг деловой репутации бизнеса.
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Госдума планирует ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках

Я думаю, что осенью мы примем еще целый ряд поправок и они помогут в реализации нацпроектов", - отметил Жуков. Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня.
ТАСС06:14

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Госдума хочет ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках

Комсомольская правда13:03

Госдума планирует ввести деловой рейтинг для участия в госзакупках

News.ru06:48

Госдума планирует ввести рейтинг для участия в госзакупках

Коммерсантъ07:22

В России могут ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках

Парламентская газета06:50

В Госдуме придумали, как вычислять недобросовестных предпринимателей

URA.Ru10:36

Госдума планирует ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках

Будущее России. Национальные проекты06:11

В России введут рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках

DP.RU08:55
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