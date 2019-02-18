Госдума отсрочит обязательное внедрение оплаты по картам в магазинахInc.Russia 06:48

Срок, с которого все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты, будет перенесен на полтора года, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Фото: iStock Госдума отложит срок, с которого все магазины и онлайн-площадки будут обязаны принимать к оплате банковские карты. Его перенесут на полтора года, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Госдума отсрочит обязательное внедрение оплаты по картам в магазинах

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