Экономика

Госдума отменяет уплату НДФЛ для некоторых россиянОбщественное телевидение Приморья вчера в 18:35

Россияне, которые находятся на «ипотечных каникулах», получат право не платить НДФЛ, сообщает otvprim.ru . Законопроект уже прошел первое чтение. Речь идет об освобождении от уплаты налога на материальную выгоду, полученную при реализации заемщиком права на получение «каникул».
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